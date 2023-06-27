صاحب مزرعة في غزة: ارتفاع مبيعات الأضاحي رغم زيادة أسعارها (فيديو)

قال أحمد البطنيجي، صاحب مزرعة لتربية المواشي في قطاع غزة، إن مبيعات الأضاحي في القطاع شهدت زيادة كبيرة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة رغم ارتفاع أسعارها.

وأضاف البطنيجي، في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر في غزة ضمن برنامج المسائية، أن من اعتاد ذبح الأضحية كل عام سيستمر في ذلك رغم ارتفاع الأسعار.

وذكر البطنيجي أن عددًا كبيرًا ممن اشتروا الأضاحي هذا العام اشتروها بالتقسيط، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وأوضح أنه بإمكان المضحي تقسيم ثمن الأضحية على عدة أشهر حسب دخله الشهري.

ووافقت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة على السماح للتجار ببيع الأضاحي بالتقسيط، لإحداث نوع من التنافس وزيادة المبيعات.