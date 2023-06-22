وزير المالية التركي يوضح أسباب قرار رفع الفائدة

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، إن بلاده تتبع حاليًا سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها تقوم على أسس اقتصاد السوق ونظام سعر صرف حر ونموذج يستهدف التضخم.

وأضاف شيمشك على تويتر أن هذه السياسات ستجذب رؤوس الأموال مما سيسهل توفير التمويل والاستثمارات للإنتاج ويحقق الاستقرار لسعر الليرة، التي تراجعت في الآونة الأخيرة أمام الدولار.

وكتب شيمشك أن “استقرار العملة هو الحل الأكثر فعالية لتجنب الدولرة”.

2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 22, 2023

وفي وقت سابق الخميس، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 650 نقطة أساس من 8.5% إلى 15%، في خطوة تمثل تراجعًا عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة.

وتسبب القرار في تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 2.5%، عند مستوى 24.25 ليرة مقابل الدولار.

وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأمريكية هذا العام إلى ما يقرب من 23%.