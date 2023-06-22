قرض من البنك الدولي إلى تونس لتمويل الربط الكهربائي مع إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، أن تونس ومجموعة البنك الدولي وقّعا اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وقالت الوكالة إن المشروع، المعروف باسم “ألماد”، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوربا، وتبلغ كلفته نحو 850 مليون يورو.

تونس ومجموعة البنك الدولي، يوقعان، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، أي ما يفوق 907 مليون دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا المعروف بإسم "ألماد" والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا #وكالة_وات pic.twitter.com/6W9rGURM2w — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) June 22, 2023

وينهي الاتفاق فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات رئيسها قيس سعيّد بشأن المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي أثارت الجدل حينها.

أعلن البنك الدولي، الخميس الماضي، تعبئة مخصصات سنوية على مدى 5 سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لتونس، وذلك حسب بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية نقلًا عن البنك الدولي.

وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزًا أوربيًا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع إفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورًا في استراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.