دويتشه بنك: تخفيض الجنيه المصري للمرة الرابعة ليس حلا

قال محللو دويتشه بنك الألماني، إن تخفيضا آخر لقيمة الجنيه المصري ليس “الطريق الصحيح للمضي قدما” بالنسبة لمصر، ويمكن أن يصعب مهمة جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

ويرى صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف المرن ضروري لدعم الاقتصاد وتقوية الاحتياطيات الأجنبية، مما جعله شرطا محوريا في برنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

وحسبما كتب محللو دويتشه بنك في مذكرة بحثية الاثنين الماضي “من غير المرجح أن يؤدي تخفيض رابع لقيمة العملة إلى حل التحديات الكامنة في مصر، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب التدفقات المستدامة إلى مصر” للأسباب الآتية:

لن يفعل الكثير لتشجيع الاستثمار طويل الأجل

فشلت التخفيضات السابقة في جذب تدفقات استثمارية مستدامة، باستثناء بعض (التدفقات) قصيرة الأجل. ومن المستبعد أن يكون التخفيض الرابع مغايرا لما سبق، وفقا للمذكرة.

جاء الطلب على أدوات الدين الحكومية متنوعا، وذهبت التدفقات الوافدة في الغالب نحو أذون الخزانة قصيرة الأجل، مما أدى إلى تقصير متوسط آجال استحقاق ديون الحكومة.

عجز الحساب الجاري لا يستدعي تخفيضا جديدا

بدأ عجز الحساب الجاري يتقلص بالفعل في أعقاب التخفيضات السابقة في قيمة العملة، وحقق فائضا لأول مرة منذ عام 2014 في الربع الأخير من عام 2022.

ورغم توقعات دويتشه بنك باستمرار العجز حتى نهاية عام 2023، لكنه يقول إن هناك “مساحة محدودة لمزيد من التراجع” في العجز، بفضل ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتراجع الطلب على الواردات.

الجنيه مقوم بأقل من قيمته العادلة

يقدر دويتشه بنك أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنحو 10%، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك رغم استقرار سعر الصرف منذ 3 أشهر، بعد تخفيض قيمة العملة المحلية في يناير/كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 20%.

تقلص احتمالية تخفيض جديد

تراجعت البنوك الاستثمارية عن توقعاتها بشأن تخفيض وشيك في قيمة العملة، وتتوقع الآن حدوثها في وقت لاحق من العام. واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تخفيضا جديدا قائلا، إنه لن يُسمح بتخفيض إضافي لقيمة العملة إذا عرّض الأمن القومي للبلاد للخطر وعمق معاناة المواطنين.

وبحسب المذكرة فإن المسار البديل: “يجب أن يتحول التركيز إلى معالجة جذور المشكلة، وهي رصيد الدين المحلي لمصر”.

ويرى البنك الألماني ضرورة أن تطيل مصر آجال استحقاق ديونها، لكنه يعتقد أن الأمر غير مطروح، “نظرا للأولويات الحالية لصندوق النقد الدولي”.

وكان من بين التوقعات الرئيسية في المذكرة: