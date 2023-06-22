تحول كبير.. تركيا ترفع سعر الفائدة بنحو الضعف

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسية بنحو الضعف، في تحول كبير في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي دفع باتجاهها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسية من 8.5% إلى 15% في أول اجتماع له منذ تشكيل أردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار الماضي.

ورفع الفائدة هو أول قرار تتخذه حفيظة أركان، المحافظة الجديدة للبنك المركزي التركي.

ورفعت تركيا الفائدة لأول مرة منذ 18 مارس/آذار 2021، إذ رفع المصرف المركزي التركي في ذلك الوقت سعر الفائدة 200 نقطة أساس، ليصبح 19%. ثم اعتمدت تركيا سياسة مالية تقوم على خفض سعر الفائدة بعد أن وعد الرئيس أردوغان بالنزول بها إلى خانة الآحاد نهاية العام الماضي، وهو ما تم.

وثبت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة عند 8.5% منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حين أنهى سلسلة التخفيضات من 10.5% إلى 8.5%.

وبدأ المركزي في عهد المحافظ المركزي السابق شهاب قافجي أوغلو، دائرة تخفيض سعر الفائدة منذ سبتمبر/أيلول 2021 وقد كان سعر الفائدة 19% ليخفضها 500 نقطة أساس دفعة واحدة، حتى وصلت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 10.5% قبل التخفيض الأخير الذي ظل مثبتا إلى حدود قرار اليوم.

وأعطى الرئيس أردوغان وبعد إعادة انتخابه في 28 مايو الماضي، إشارات تفيد بالتحول في السياسة النقدية، والابتعاد عن سياسة الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي كان يتبعها سابقا.

وبعد خروج المستثمرين الأجانب على مدى سنوات، تأمل الحكومة التركية أن يجذب التحرك نحو سياسات ولوائح السوق الحرة، الاستثمار وتدفق الأموال.