تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 34% بدءًا من الشهر القادم

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارا) شهريًّا بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى الجديد يزيد بنسبة 34% على المستوى المحدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي كان يبلغ 8 آلاف و506 ليرات (361 دولارا).

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، حضره ممثلون حكوميون ومندوبون من اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل في تركيا.

وصرح وزير العمل بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.

وأضاف أن القرار سيبدأ سريانه بدءًا من 1 يوليو/تموز المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في مايو/أيار الماضي زيادة أجور العمال الحكومية في البلاد بنسبة 45%، بدءًا من يوليو المقبل.

وقال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية.

وكان أردوغان، قد أعلن في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور، إلى 10 آلاف ليرة، ليصبح 8506 ليرات تركية بعد خصم ضريبة الضمان الاجتماعي، بزيادة 54.5% على زيادة شهر يوليو من العام الماضي، و94% على زيادة يناير/كانون الثاني 2022.