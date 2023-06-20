تدشين نظام تداول جديد في بورصة قطر ضمن استراتيجية لتحويل الدوحة إلى مركز مالي عالمي (فيديو)

دشنت بورصة قطر، اليوم الثلاثاء، تحولا جديدا ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة لتحويل الدوحة إلى منصة استثمارية رائدة في المنطقة.

وتمثل هذا التحول باستخدام منصة تداول جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق المال العالمية.

وتقوم الأنظمة الجديدة على نفس التكنولوجيات المستخدمة في مجموعة بورصة لندن وتشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة نحو تطوير بورصة قطر من خلال وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الأهداف المرجوة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أنظمة التداول.

ويتماشى ذلك مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر التي تسعى لتطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري.

وتوفر منصة التداول الجديدة مجموعة من المميزات، بما في ذلك تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية. كما تتميز بتداول أصول وأسواق متعددة، وهي مصممة لتحقيق المرونة والأداء العالي، وتقدم حلولا للتداول في الأسهم والسندات والمشتقات على منصة واحدة ذات موثوقية عالية.

وتوفر منصة التداول الجديدة دعمًا شاملًا لمجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات. كما توفر منهجية مرنة تقلل من وقت الوصول إلى السوق ومن مخاطر التنفيذ. ويدعم نظام التداول الجديد نشاط صناعة السوق بما يساهم في تعزيز السيولة.

وتقوم المنصة الجديدة بتوفير حلول تجمع بين تكنولوجيات التداول والرقابة بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية في بورصة قطر.

يذكر أن تكنولوجيات مجموعة بورصة لندن تستخدم من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن.