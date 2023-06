لهيكلتها وتجهيزها للبيع.. مؤسسة التمويل الدولية تعلن مساعدة مصر على تسييل أصولها

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مؤسسة التمويل الدولية قولها إنها ستعمل مستشارًا استراتيجيًا لمصر في خططها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضافت المؤسسة أنها ستقدم المشورة “لبرنامج تسييل الأصول (الحكومي)، والذي سيركز على تسخير المعرفة ورأس المال لدى القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة”.

وقالت في بيان، الأحد، إن ذلك سيشمل هيكلة الأصول وتجهيزها للبيع.

The #privatesector is the engine of #economic growth. Egypt’s businesses & the govt know this. @IFC_org is proud to be appointed as Strategic Advisor to #Egypt’s #StateOwnershipPolicy's Asset Monetization Program, helping build a sustainable, resilient, and inclusive economy. pic.twitter.com/nd050zuRUS

— Makhtar Diop (@Diop_IFC) June 18, 2023