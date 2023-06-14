تونس.. محتجون يواجهون قيس سعيّد خلال زيارته منطقة الحوض المنجمي (فيديو)

تداول ناشطون ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للرئيس التونسي قيس سعيّد في زيارة لمنطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة المعروفة بإنتاجها للفوسفات.

وواجه محتجون سعيّد بترديد هتاف “شغل حرية كرامة وطنية”.

من جهته، أكد سعيّد حاجة البلاد لعودة إنتاج الفوسفات إلى وتيرته السابقة، وأدار نقاشًا مع بعض المواطنين أثناء زيارته مواقع شركة فوسفات قفصة بمدينة الرديف.

وشركة فوسفات قفصة هي المُشغل الرئيسي في الولاية التي يبلغ معدل البطالة فيها ربع السكان ممن هم في سن العمل. ويتكون الحوض المنجمي من أربع مدن، هي المظيلة والرديّف وأم العرائس والمتلوي.

وتضم منطقة الحوض المنجمي بجنوبي تونس مخزونًا كبيرًا من الفوسفات، لكن السكان يقولون إنهم يعانون البطالة ومحرومون من خطط التنمية في مناطقهم، ويطالبون بتوظيفهم في شركات إنتاج الفوسفات.

يُشار إلى أن المنطقة تشهد إضرابات مستمرة أضعفت قدرة تونس على تصدير الفوسفات بعد الثورة بشكل كبير. وأنتجت تونس أكثر من ثمانية ملايين طن عام 2010.

وأدى تراجع إنتاج الفوسفات في مصانع الحوض المنجمي إلى خسارة تونس أسواقًا عالمية وانخفاض العائدات من الدولار.

وتُعَد أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا أبرز المستوردين العالميين لمادة الفوسفات من تونس، لكن العديد من الدول في هذه الأسواق حوّلت وجهتها إلى دول أخرى، مثل المغرب وغيرها، بسبب توقف الإنتاج في تونس.

وتشهد مناطق الجنوب التونسي احتجاجات بصورة دورية، اعتراضًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي عام 2018، تعطلت صادرات الفوسفات في تونس، وأُغلقت جميع المناجم للمرة الأولى، بسبب قطع الطرق المؤدية إليها من قِبل عاطلين عن العمل، طالبوا بتوظيفهم في شركة فوسفات قفصة.

ويبلغ معدل البطالة في محافظة قفصة نحو 30%، أي ما يناهز ضعف المعدل العام الوطني.