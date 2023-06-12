مصر.. عطل فني يعلق عمل البورصة واستئناف التداول غدا

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن عطلا مفاجئا أدى إلى تعليق نظام التداول مؤقتا داخل البورصة، وذلك بحلول الساعة (12:32 بالتوقيت المحلي)، مشيرة أن العمل جار على إصلاحه.

جاء ذلك، في بيان صادر عن البورصة المصرية، نفت خلاله ما يتم تداوله في وسائل إعلام محلية ووسائط التواصل الاجتماعي، حول تعرض البورصة إلى هجوم سيبراني.

وذكرت البورصة في بيانها أنه سيتم موافاة جميع أطراف السوق بالتطورات أولاً بأول.

وما يزال العطل قائما في نظام التداول حتى الساعة (14:07 بالتوقيت المحلي)، بحسب ما أظهرته شاشة التداول عبر الإنترنت.

ولم تضف البورصة مزيدا من التفاصيل حول مصير الصفقات المعلقة داخل النظام، أو اعتماد تحركات السوق (صعودا وهبوطا) خلال جلسة اليوم من عدمه.

وفي وقت لاحق أعلنت البورصة إنه سيتم استئناف التداول اعتبارا من غد الثلاثاء.