صادرات تركيا لدول الخليج تتجاوز 1.5 مليار دولار في مايو

بلغت صادرات تركيا للدول المطلة على الخليج العربي مليارًا و691 مليون دولار في مايو/أيار الماضي.

وبحسب أرقام مجلس المصدّرين الأتراك (TİM) سجلت صادرات تركيا لدول الخليج زيادة بنسبة 29% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وتُظهر الأرقام صادرات تركيا لدول الخليج العربي في شهر مايو على النحو التالي: العراق 817.9 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة 360 مليون دولار، المملكة العربية السعودية 166.5 مليون دولار، إيران 206.9 ملايين دولار، قطر 55.3 مليون دولار، الكويت 46 مليون دولار، عُمان 24.6 مليون دولار، البحرين 13.6 مليون دولار.

وسجلت صادرات تركيا للمملكة العربية السعودية أعلى زيادة مقارنة بين شهري مايو الماضي والعام الفائت.

وعلى صعيد القطاعات، بلغت صادرات تركيا في مايو للعراق من الحبوب والبقوليات 180 مليون دولار وللإمارات من المجوهرات 108.3 ملايين دولار، وصادرات السجاد للسعودية 27.1 مليون دولار والمواد الكيميائية ومنتجاتها لإيران 44 مليون دولار والمفروشات لقطر 7 ملايين دولار.

وبلغت قيمة التجارة السلعية بين تركيا والدول العربية العام الماضي 66 مليار دولار، منها صادرات تركية إلى الدول العربية بقيمة 45.7 مليار دولار، وواردات من الدول العربية بقيمة 20.5 مليار دولار.

وتصدّر العراق التجارة التركية مع الدول العربية بنسبة 23%، وحلّت الإمارات العربية في المركز الثاني، ثم مصر، فالسعودية، فالمغرب، وليبيا، والجزائر، ولبنان، وسوريا، وجاءت قطر في المركز العاشر.

وبلغ نصيب تجارة تركيا مع الدول العربية 11% من مجمل تجارتها مع العالم، منها 18% من صادراتها العالمية، و6% من وارداتها العالمية.