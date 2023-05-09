اقتصاد|تركيا

بزيادة 45%.. أردوغان يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف ليرة تركية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الفرنسية)
9/5/2023-|آخر تحديث: 9/5/202304:05 PM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45%، اعتبارًا من يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية.

وقال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارًا).

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضًا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور، إلى 10 آلاف ليرة، ليصبح 8506 ليرات تركية بعد خصم ضريبة الضمان الاجتماعي، بزيادة 54.5% عن زيادة شهر يوليو/ تموز الماضي و94% عن زيادة يناير/ كانون الثاني 2022 .

وكان قد أشار إلى إمكانية تطبيق رفع آخر للأجور منتصف العام الجاري “إذا لزم الأمر”. يُشار إلى أن عدد عُمال القطاع العام يبلغ مليونا و237 ألف موظف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر