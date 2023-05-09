بزيادة 45%.. أردوغان يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف ليرة تركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45%، اعتبارًا من يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية.

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenihttps://t.co/YeFAIuOx53 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2023

وقال أردوغان إنه مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارًا).

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التركي أن حكومته تقوم أيضًا في الوقت الحالي بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

Kamu işçilerimizin ücretlerinde, toplu iş sözleşmesi çerçevesinde, refah payı dâhil %45 artışa gidiyoruz. İşçilerimize ve kurumlarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/pRXYFQkrk7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2023

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور، إلى 10 آلاف ليرة، ليصبح 8506 ليرات تركية بعد خصم ضريبة الضمان الاجتماعي، بزيادة 54.5% عن زيادة شهر يوليو/ تموز الماضي و94% عن زيادة يناير/ كانون الثاني 2022 .

وكان قد أشار إلى إمكانية تطبيق رفع آخر للأجور منتصف العام الجاري “إذا لزم الأمر”. يُشار إلى أن عدد عُمال القطاع العام يبلغ مليونا و237 ألف موظف.