“السولار” يتصدر المنصات في مصر بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة في سعره

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أمس الأربعاء، زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر بيعه في السوق المحلية 8.25 جنيهات للتر، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.

وثبتت اللجنة أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيهات للتر البنزين (80)، و10.25 جنيهات للتر البنزين (92)، و11.50 جنيها للتر البنزين (95)، كما ثبتت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وقالت اللجنة، في بيان رسمي، إن هذه الخطوة تأتي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، (الدولار يعادل نحو 31 جنيها مصريا).

وعقب الإعلان بدأ المواطنون طرح تساؤلات حول أسعار التعريفة الجديدة لركوب حافلات هيئة النقل العام ووسائل النقل الخاص في محافظتي القاهرة والجيزة، وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تقرر عمل خط ساخن للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين.

وعلق الناشط هيثم أبو خليل على القرار عبر حسابه في تويتر قائلا “زيادة سعر السولار جنيها للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم ولسه.. التعويم قادم للأسف”.

❌ زيادة سعر السولار جنيها للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم‼️

ولسه…..!

التعويم قادم للأسف #السولار — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 3, 2023

وغردت أمل حسام ساخرة من اعتياد المصريين زيادة الحكومة أسعار المحروقات في يوم الخميس “مايهدليش بال إلا لما انكد عليكم كل خميس.. آه والله كيفى كده”.

مايهدليش بال الا لما انكد عليكم كل خميس

اه والله كيفى كده 😭#السولار pic.twitter.com/PlsTSuEdEO — Aml hossam🦅 (@june_girl404) May 3, 2023

وكتب شريف سعد “أعباء كثيرة يتحملها المواطن المصري المطحون بعد زيادة السولار مؤخرا ليتضاعف سعره خلال ثماني سنوات عشر مرات بينما خلال هذه السنوات تدنى دخل المواطن وتضاعفت التزاماته وزادت نسبة الفقر والبطالة. إلى متى سنظل عبيدا تؤخذ منا الجبايات وتفرض علينا الضرائب؟”.

أعباء كثيرة يتحملها المواطن المصري المطحون بعد زيادة #البنزين و #السولار مؤخرا

ليتضاعف سعره خلال الثمان سنوات عشر مرات

بينما خلال هذه السنوات تدنى دخل المواطن وتضاعفت إلتزاماته وزادت نسبة الفقر والبطالة

إلى متى سنظل عبيدا تؤخذ منا الجبايات وتفرض علينا الضرائب#الثورة_الأمل pic.twitter.com/DWdORkwpUX — Sherif Saad (@Sherif_S_Saad) May 4, 2023

وقفزت قيمة واردات مصر من السولار إلى 836.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 440.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 89.8%، وفق ما نقلته صحف محلية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ استهلاك مصر من السولار 3.4 ملايين طن خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.1 ملايين طن خلال الفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.

ودأبت الحكومة المصرية على تبرير قرار رفع أسعار مشتقات البترول بصورة ربع سنوية، بأنه “يأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف”.