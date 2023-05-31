تركيا تحقق ثاني أكبر نمو أوربيا خلال الربع الأول من العام الحالي

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن بلاده حققت ثاني أكبر نمو خلال الربع الأول من العام الجاري بين دول الاتحاد الأوربي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في تغريدات نشرها، اليوم الأربعاء، على تويتر تعليقًا على بيانات هيئة الإحصاء التركية بشأن إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البلاد، خلال الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2023.

وأشار نباتي إلى أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال “استطاع بلدنا أن يصبح ثاني أكثر بلد نموًّا على أساس سنوي في الربع الأول من العام بين بلدان الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم الإعلان عن بياناتها”.

Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 4,0 büyüme kaydetmiştir. Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır. Sıkı küresel… — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 31, 2023

وأُسّست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والإسهام في نمو التجارة العالمية.

وأكد الوزير أن الحكومة التركية حافظت على عجلة الاستثمارات والإنتاج والتوظيف، رغم كارثة الزلزال والظروف العالمية الصعبة.

ولفت إلى أن العمالة ازدادت بنحو 1.6 مليون شخص في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع معدل البطالة إلى خانة الآحاد بنسبة 9.9%.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع الـ11 على التوالي.

وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرّض لها جنوبي البلاد في فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد بنسبة 0.3% عن الربع السابق، على أساس معدل موسمي، ووفقا لاعتبارات التقويم.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري نسبة 3.74%.