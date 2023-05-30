بعد قرار مجانية الغاز.. توقعات بانخفاض معدل التضخم في تركيا رغم هبوط الليرة

قال معهد الإحصاء التركي إنه سيضع في الاعتبار قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانًا للمنازل في مايو/ أيار عند احتساب التضخم، مضيفًا أن هذا الإجراء سيكون له “تأثير كبير” في خفض معدل التضخم هذا الشهر.

وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/ نيسان بتوفير الغاز مجانا في مايو. وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة بعد جولة إعادة جرت يوم الأحد.

وقال أردوغان أيضًا إن الحكومة ستقدم 25 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي للأسر مجانًا لمدة عام واحد بدءًا من مايو.

“السعر الصفري”

وقال معهد الإحصاء التركي مساء أمس الاثنين، إن طريقة “السعر الصفري” ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في مايو، كما سينعكس الغاز المجاني على الحسابات على مدى العام المقبل.

ومع ذلك، ذكر المعهد أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9%. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر مايو في الخامس من يونيو/ حزيران.

وقال حقان كارا الأكاديمي في جامعة بيلكنت، وكبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي على تويتر إن معهد الإحصاء التركي قد يعلن عن تضخم صفري أو سلبي بمقدار طفيف لشهر مايو بعد خصم 2.4 نقطة من معدل التضخم الشهري بفضل الغاز الطبيعي المجاني.

الليرة تهبط إلى مستوى قياسي

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي عند 20.2 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك الخسائر التي تتكبدها منذ جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.

وتراجعت الليرة 0.5% عن مستوى الإغلاق الذي سجلته أمس الاثنين عند 20.0990 ليرة للدولار الذي كان أسوأ أداء يومي لها في 8 أشهر.

وخسرت الليرة 7.3% منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90% من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر مرور الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ونوبات من التضخم.