“غوغل كلاود” تدشن منطقتها السحابية في الدوحة

أعلنت “غوغل كلاود” افتتاح منطقتها السحابية في الدوحة، الاثنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة المناطق الحرة في قطر.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي، إن إطلاق المنطقة السحابية يأتي في إطار إرساء بنية تحتية رقمية قوية من أجل اقتصاد أكثر فاعلية، يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة، وإيجاد حلول مريحة لمختلف القطاعات.

وأضاف أن منطقة غوغل السحابية ستسهم في تعزيز الإبداع والابتكار، وستساعد على خلق فرص عمل نوعية تسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن خدمات غوغل السحابية ستوفر فرصا لتحسين الأداء ورفع الكفاءة وخفض التكلفة، وتخزين البيانات محليا مع سهولة الوصول إليها على مستوى المؤسسات والشركات.

بدوره، قال غسان كوستا المدير العام لـ(غوغل كلاود) في قطر إن “المركز سيجعل قطر مركزا مهما لتكون بلدا رقميا متقدما بين دول الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “المركز سيسهم في إضافة 18.9 مليار دولار للاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة”، موضحا أنه تم العمل “لسنوات طويلة” من أجل إطلاق المركز.

وتُعَد المنطقة السحابية الجديدة في الدوحة جزءا من شبكة “غوغل كلاود” العالمية، المكونة من 37 منطقة و112 دائرة تقدّم الخدمات السحابية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم.

وتوفر المنطقة الجديدة خدمات ومنتجات عالية الأداء بزمن استجابة سريع للغاية للشركات ذات الأنشطة المختلفة، من مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الكبيرة، وصولا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطر والشرق الأوسط.

كما تشير التوقعات إلى أن منطقة الدوحة السحابية الجديدة ستسهم بزيادة النشاط الاقتصادي في قطر، إذ يُقدَّر إسهامها في الناتج الاقتصادي الإجمالي لدولة قطر بين عامي 2023 و2030 بنحو 18.9 مليار دولار أمريكي، فضلا عن إمكانية إيجاد 25 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2030 وحده، كما تُعَد هذه المنطقة أحدث استثمار مهم لشركة “غوغل كلاود” في قطر بعد افتتاحها مكتبا ومركزا افتراضيا للتميز.