الأرجنتين تصدر ورقة نقدية من فئة 2000 بيزوس لمواجهة التضخم وتآكل قيمة العملة

أعلن البنك المركزي الأرجنتيني، أمس الاثنين، إطلاق ورقة نقدية من فئة 2000 بيزوس لمواجهة ارتفاع معدل التضخم في البلاد والتآكل المستمر في قيمة عملتها.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه سيوزّع الورقة النقدية الجديدة على البنوك في البلاد هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى “تحسين عمل أجهزة الصراف الآلي وتحسين التدفقات النقدية”.

وتبلغ قيمة الورقة النقدية الجديدة، وفقا لسعر الصرف الرسمي، 8.59 دولارات أمريكية، لكن قيمتها الفعلية في السوق الموازي لا تزيد على 4.08 دولارات فقط.

وقبل طرح هذه الفئة النقدية الجديدة كانت فئة الـ1000 بيزوس هي أعلى الأوراق النقدية قيمة في البلاد.

وبالورقة النقدية الجديدة يمكن اليوم شراء شطيرة ومشروب غازي من مطعم للوجبات السريعة.

وكانت الأرجنتين قد أطلقت ورقة الـ1000 بيزوس في 2017، وقد بلغت قيمتها آنذاك 55.5 دولارًا.

وإلى جانب التضخم المزمن الذي وصل معدله في أبريل/ نيسان إلى 108.8% على مدى سنة، تعاني الأرجنتين من تآكل متسارع في قيمة عملتها لدرجة أنه في فبراير/ شباط حين أُعلن عن مشروع طرح الورقة الجديدة، كانت قيمتها تساوي بالسعر الرسمي 10.25 دولارات.

وتعد الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ويئن اقتصادها تحت ضغط جبل ديون بقيمة 174 مليار دولار، بحسب بلومبرغ.

وحقق اقتصادها عامين متتاليين من النمو (10.3% في 2021، و5.4% في 2022)، وهو أمر غير مسبوق في هذا البلد منذ 12 عاما.

لكن توقعات النمو لعام 2023 انخفضت بشكل حاد إلى 0.2%، وفقا لأحدث تقرير نشره صندوق النقد الدولي في أبريل.

وكانت الأرجنتين قد عقدت اتفاقا في مارس/ آذار 2022 مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة جدولة ديون البلاد، ويعد هذا الاتفاق الـ13 بين الصندوق والأرجنتين منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في 1983.

وأبرمت الأرجنتين عام 2018 في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 57 مليار دولار، وهو أعلى قرض يقرر الصندوق منحه في تاريخه، وحصلت بموجب تلك الاتفاقية على 44 مليار دولار من المبلغ المتفق عليه.