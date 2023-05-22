مصنع لإنتاج مواد البناء في العراق بروبوتات من الجيل الخامس (فيديو)

افتُتح اليوم الاثنين مصنع لإنتاج مواد البناء يعمل بالروبوتات من الجيل الخامس في محافظة البصرة العراقية.

وقال علاء عبد الحسين رئيس هيئة استثمار البصرة للجزيرة مباشر، إن المصنع بدأ تجريب استخدام تقنيات حديثة، عبر العمل بروبوتات من الجيل الخامس تُنتج في ألمانيا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر سلسلة العمل داخل المصنع من خلط للمواد وتعبئة داخل الأكياس ثم رصّها وتغليفها استعدادا لتوزيعها على الأسواق.

وقال محمد الموسوي مدير المصنع للجزيرة مباشر إن الروبوتات تجعل دورة العمل أسرع وتُكسب المصنع مزيدا من الوقت والأرباح.

وأضاف الموسوي أن عمل مصنع مواد البناء كان سيحتاج 150 موظفا في حين يعمل اليوم إلى جانب الروبوتات 25 يد عاملة فقط.

وأوضح أن الروبوتات تعمل على خلط المواد بإضافات كيميائية بنسب مضبوطة لا تقبل الغلط، فيما “يتسع هامش الخطأ بالاعتماد على العنصر البشري، ولا تضمن الجودة 100%”، وفق تعبيره.

وقال مدير المصنع إن ضمان هذه الروبوتات المستوردة من ألمانيا يتراوح بين 25 و30 سنة.

أما عن الموقع، يقول الموسوي، إن المصنع قريب من الحدود العراقية الكويتية، ويبعد بحوالي 7 كيلو مترات عن ميناء (أم قصر) للتصدير، ويهدف إلى تلبية حاجة الأسواق العراقية ثم التصدير للدول المجاورة.

وأفاد بأن “المواد التي يُنتجها المصنع نزلت للأسواق وحظيت باستحسان المستخدمين بفضل جودتها العالية، وبدأت بتصدر المبيعات داخل العراق والتي كانت حكرًا على المواد المستوردة”.