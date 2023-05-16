وكالة الطاقة الدولية تتوقع أزمة في معروض النفط خلال 2023

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، حدوث نقص في معروض النفط الخام عالميا، خلال وقت لاحق من النصف الثاني من العام الجاري 2023، مدفوعا بزيادة الطلب خاصة من الصين.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن أسعار النفط الحالية التي تراوح دون 80 دولارا لبرميل خام برنت، لا تعكس الأزمة المقبلة التي ستواجه الأسواق.

وقالت الوكالة إن “التشاؤم الحالي في السوق الذي هبط بالأسعار، يقف في تناقض مع توازنات السوق الأكثر إحكاما التي نتوقعها في النصف الثاني من العام.. نرى تجاوز الطلب المعروض”.

ونتيجة لذلك، رفعت الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا، مقارنة بتقديرات الشهر الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 102 مليون برميل يوميا.

وذكرت أن تعافي الصين بعد رفع قيود كورونا تجاوز التوقعات، حيث وصل الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي.

تأتي توقعات الوكالة كذلك بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الاثنين، أنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في أغسطس/ آب المقبل.

ومطلع مايو/ أيار الجاري، دخل قرار لتحالف (أوبك بلس) حيز التنفيذ، بخفض إنتاج 9 أعضاء طواعية بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا، ينتهي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.