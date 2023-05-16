المغرب يعلن إنتاج أول سيارة محلية الصنع ونموذج سيارة تعمل بالهيدروجين

أعلن المغرب، أمس الاثنين، إنتاج أول سيارة محلية الصنع، ونموذجًا أوليًّا لسيارة تعمل بالهيدروجين طوّرها مواطن مغربي.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس، ترأس بالرباط حفل تقديم نموذج لأول سيارة تُنتَج في المغرب، إضافة إلى النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين طوّرها مواطن مغربي؛ مما يعزز علامة “صُنع في المغرب”، ويدعم مكانة المملكة لتكون منصة تنافسية لإنتاج السيارات.

وأوضحت أن السيارة المحلية صنعتها شركة “نيو موتورز”، وهي شركة مموّلة برؤوس أموال مغربية.

وأشارت إلى أن النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين يتبع لشركة NamX نامكس، وأطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين المتعددة الأغراض HUV Hydrogen Utility Vehicle.

وقامت شركة “نيو موتورز” بإنشاء وحدة صناعية بعين عودة جنوب الرباط، لتصنيع سيارات موجهة إلى السوق المحلية والتصدير.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة مكون محلي تصل إلى 65%.

وتشرف على هذا المشروع، الذي يعدّ إيذانا بميلاد أول علامة سيارات مغربية للعامة، كفاءات وطنية، ويعتمد أساسًا على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورها المملكة.

وفيما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة “نامكس” (NamX)، أفاد البيان بأنه تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم المتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا). وقد تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية، وفقًا للوكالة.

وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين المتعددة الأغراض HUV (Hydrogen Utility Vehicle) بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي به 6 كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق.

وتنتج المملكة 700 ألف سيارة سنويا، تصدر 90% منها إلى أوربا وباقي الدول.

ويتوفر في المغرب 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيكا والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة لتصنيع سيارة مغربية بنسبة 100%، وهو ما تم الإعلان عنه أمس الاثنين.