اكسترا السعودية توقف خططها التوسعية في مصر

قالت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية اليوم الاثنين إنها قررت وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية (تداول) أن الأثر المالي السلبي المتوقع لإلغاء خططها التوسعية في مصر يبلغ حوالي 38 مليون ريال (10.13 مليون دولار).

وجاء في الإفصاح أنه بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع الخارجي في جمهورية مصر العربية، تعلن الشركة أن مجلس الإدارة قرر وقف خطط الشركة التوسعية في مصر.

كانت الشركة السعودية المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021 على تأسيس شركة تابعة لها في مصر مملوكة بالكامل لشركة اكسترا لتكون مصر أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج، وذلك باستثمارات أولية قدرها مليار جنيه مصري (32.41 مليون دولار)، والتي كانت قيمتها تبلغ 63.6 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت.

الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" #السعودية تعلن وقف خططها التوسعية في #مصر بعد دراسة جدوى وفق ما نشرته "رويترز" pic.twitter.com/eMWaF2HxPY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 1, 2023

كانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد قالت أول أمس السبت، إن شركة أبوظبي القابضة للتنمية ADQ أوقفت مشاريعها مؤقتاً في مصر.

ونقلت الصحيفة عن مصرفي مقيم في دبي مطلع على المناقشات قوله إن الشركة التي تعد الصندوق السيادي بأبوظبي، والأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقفت مشاريعها مؤقتًا في البلاد.

وأضاف: “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”.

وقالت الصحيفة إن مصر تكافح لبيع أصولها في إطار جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، حيث يشدد حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لدعم البلاد.

رويترز اليوم: شركة اكسترا السعودية للإلكترونيات تقرر وقف خططها التوسعية في مصر.

الفاينانشال تايمز 28 أبريل: صندوق أبو ظبي الاستثماري أوقف مشاريعه في مصر.

ماذا جرى وقد كان الاستثمار في مصر، مجال تنافس وربما صراع بين دول الخليج؟! — سليم عزوز (@selimazouz1) May 1, 2023

وتعرض الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل لمزيد من الاضطرابات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أثر على قطاع السياحة وتسبب في ارتفاع أسعار سلع أساسية ودفع مستثمرين أجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

وتدخلت دول خليجية لدعم مصر، إذ ضخت عشرات المليارات عبر قنوات مختلفة، لكن في الأشهر الأخيرة تحول الاتجاه نحو سياسة ربط الاستثمارات المالية بإصلاحات هادفة وجهود لتحقيق الاستقرار للعملة المصرية.

وتتطلع شركات خليجية إلى فرص توسعية في مصر التي توفر سوقا كبيرة لسلعها وخدماتها.