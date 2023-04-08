الفاو: انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية بنسبة 20%

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن أسعار المواد الغذائية انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس/ آذار 2023 بنسبة 20.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2022 عندما تأثرت الأسواق بالتبعات الأولى للحرب في أوكرانيا.

وأضافت المنظمة أن “الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة المتعلقة بحبوب البحر الأسود ساهمت في هذا التراجع”، لكنها أقرت بأن الأسعار ما زالت “مرتفعة جدا”.

وخلال شهر، تراجع مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه في فبراير/ شباط الماضي. وانخفض بنسبة 20.5% “مقارنة بمستواه القياسي في مارس 2022”.

وانخفضت أسعار الحبوب (-5.6% خلال شهر) وكذلك الزيوت النباتية (-3%)؛ مما شكل تعويضا عن ارتفاع أسعار السكر (+1.5%) التي بلغت “أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016” بسبب “مخاوف بشأن انخفاض توافر السكر على الصعيد العالمي، مع توقعات بتراجع الإنتاج في الهند وتايلاند والصين”.

وانخفض سعر القمح بـ7% بسبب “ارتفاع الإنتاج في أستراليا وتحسن أحوال المزروعات في الاتحاد الأوربي هذا الشهر”، إضافة إلى “وفرة الكميات المتاحة في روسيا ومواصلة صادرات أوكرانيا من موانئها في البحر الأسود”.

أما الأسعار العالمية للذرة فقد انخفضت بنسبة 4.6% بسبب “توقع إنتاج قياسي في البرازيل”، وانخفضت كذلك أسعار الأرز (3.2%) “متأثرة بعمليات الحصاد الجارية أو الوشيكة في البلدان المصدّرة الرئيسية، بما فيها الهند وفيتنام وتايلاند”.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية بـ47.7% على مدى عام بسبب “تدني أسعار زيت فول الصويا وزيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس”.

وأوضحت المنظمة أن ذلك “عوّض بصورة أكثر من كافية عن ارتفاع الأسعار العالمية لزيت النخيل” بسبب انخفاض الإنتاج في جنوب شرق آسيا الناجم عن الفيضانات والقيود المؤقتة التي فرضتها إندونيسيا.

وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة إن “الأسعار على الصعيد العالمي انخفضت لكنها تظل مرتفعة جدا وتستمر في الارتفاع في الأسواق المحلية مما يطرح مشاكل إضافية مرتبطة بالأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن “هذا هو الحال خصوصا في البلدان النامية المستوردة بالكامل للمواد الغذائية، حيث تفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وبسبب أعباء الديون المتزايدة”.

فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الزبدة “بسبب الطلب القوي على الواردات”، وكذلك ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بشكل طفيف نتيجة لارتفاع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة “التي تتوقع انخفاض العرض في المستقبل”.

وعلى الرغم من تفشي إنفلونزا الطيور في الكثير من البلدان المصدرة الرئيسية، تراجعت أسعار لحوم الدواجن العالمية “للشهر التاسع على التوالي بسبب ضعف الطلب العالمي على الواردات”.

أثرت جائحة #كوفيد_19 والحرب في #أوكرانيا بشكل كبير على توافر وأسعار كل من:

🌾 الحبوب

🌿 الأسمدة

⚡️ الطاقة



اقرأ التحليل الكامل في أحدث تقرير للأمن الغذائي: https://t.co/tW4zaL5Vzh#NENAOverview2022 pic.twitter.com/AlC545mDzc — الفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (@FAOinNENA) April 6, 2023

بالإضافة إلى ذلك، قامت منظمة الأغذية والزراعة بتحديث تقديراتها لإنتاج القمح العالمي في 2023.

وتتوقع الفاو محصولًا يبلغ حوالي 786 مليون طن “أي أقل بـ1.3% من مستوى 2022” لكنه ثاني أكبر إنتاج “يسجل على الإطلاق”.

وفي المجموع، يقدر الإنتاج العالمي من الحبوب (مثل القمح والذرة والشعير) لعام 2022 بنحو 2777 مليون طن.

ويقدر إنتاج العالم من الأرز في 2022-2023 الآن بحوالي 516 مليون طن أي أقل بنسبة 1.6% من الرقم القياسي المسجل في العام السابق، ولكن “بمحصول أعلى من المتوسط”.