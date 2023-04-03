للشهر الخامس على التوالي تباطؤ التضخم في تركيا في مارس

واصل التضخم في تركيا انخفاضه في مارس/ آذار للشهر الخامس على التوالي، إلى 50.51% بوتيرة سنوية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في تركيا خلال مارس/ آذار الماضي 2.29%، ليصبح 50.51% على أساس سنوي، بالمقارنة مع الذروة المسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول حين بلغ ارتفاع اسعار الاستهلاك 85.5%، وهو مستوى غير مسبوق منذ يونيو/ حزيران 1998.

وفي فبراير/شباط، تباطأ التضخم إلى 55.2% بوتيرة سنوية.

وأوضحت الهيئة أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 من العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 70.20%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 113.73%.

وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في مارس ارتفع بمعدل 12.52% مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

ولفتت إلى أن نسبة التضخم على أساس سنوي سجلت أقل مستوى في الأشهر الـ 14 الأخيرة، حيث كانت 48.69% في يناير/ كانون الثاني 2022.

ويمثل هذا الانخفاض المستمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بشرى سارة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل 6 أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/ أيار والتي يخوضها للفوز بولاية جديدة.

ويبرر خبراء تباطؤ التضخم بـ”تأثير القاعدة”، مشيرين إلى أنه إن كانت الأسعار واصلت الارتفاع شهرا بعد شهر، إلا أن هذا الارتفاع كان أقل حدة منه في الفترة ذاتها من العام السابق.

ويواجه الاقتصاد التركي تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير/ شباط وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وقدر البنك الدولي اليوم الاثنين أن الزلزال والهزات الارتدادية تسببت في أضرار تجاوزت 34 مليار دولار، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

لكن الرئيس التركي قدر الأضرار الإجمالية في بلاده بـ “حوالي 104 مليارات دولار”.