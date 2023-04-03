أسعار جديدة للمحروقات في السودان

أعلنت وزارة الطاقة والنفط بالسودان، تعديل أسعار الجازولين والبنزين في البلاد.

وأوضحت الوزارة، الأحد، أن هذه الأسعار لشهر أبريل/نيسان الحالي.

وفرضت الوزارة زيادة جديدة على سعر لتر البنزين في ولاية الخرطوم ليصبح 588 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل نحو (97 سنتًا) أمريكيًا، بواقع زيادة نحو 10%، ولكنها خفضت سعر لتر الجازولين ليصبح 582 جنيهًا (95 سنتًا).

وأشارت الوزارة إلى أن تسعيرة ولاية الخرطوم تعد مرجعية لكل ولايات السودان، بما يتماشى مع أسعار الخام والمشتقات النفطية في السوق العالمية.

وزارة الطاقة و النفط تجري تعديلاً على أسعار الوقود اعتبار من صباح غد الاثنين الموافق 3-4-2023م، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم على النحو التالي:

– سعر لتر البنزين (588) جنيه.

– سعر لتر الجازولين (582) جنيه.#سونا #السودان pic.twitter.com/hcuPF4s2TX — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 2, 2023

ورفعت الحكومة الدعم بشكل نهائي عن المنتجات النفطية، قبل عامين، ضمن إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وشملت التغييرات التي اتخذتها الحكومة في ذلك الإطار أيضًا، تحرير سعر العملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وتراجع إنتاج السودان من النفط، بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل يوميًا إلى ما دون 60 ألفًا، الأمر الذي دفع البلد إلى استيراد أكثر من 60% من احتياجاته النفطية.