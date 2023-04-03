أردوغان يتسلم أول سيارة كهربائية من طراز “توغ” محلية الصنع (فيديو)

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أول سيارة من طراز “توغ” الكهربائية المحلية.

جاء ذلك في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين وإداريي شركة توغ.

وهنأ أردوغان، في كلمة خلال الحفل، جميع الجهات التي أسهمت في إنتاج السيارة المحلية.

وقال “سيارة (توغ) المحلية وُلدت وتطورت رمزا للتقدم التكنولوجي والاقتصادي والسمعة العالمية لبلدنا”.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية “توغ”، الذي وافق عيد الجمهورية.

Yapılamaz denilen ne varsa yaptık!!! Milli gururumuz #TOGG milletin evinden uğurlandı. Her zaman dediğimiz gibi; Durmadan, yorulmadan ilk günkü aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/8VLmtV0v5X — Metin BULUT (@metinbulut23) April 3, 2023

وحينئذ، قال أردوغان إن مصنع “توغ” سيُنتج 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة.

وذكر أن المصنع سيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر، مؤكدا أن حكومته تعتزم وضع حجر الأساس لبناء مصنع بطاريات بمساحة 609 آلاف متر مربع، بجانب مصنع سيارات توغ.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

Togg'un ilk akıllı cihazını teslim alıyoruz, millî gururumuzu yollara uğurluyoruz. 🇹🇷https://t.co/JtPu3Nti9f — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 3, 2023

حلم السيارة التركية

جدير بالذكر أن أحلام الأتراك في إنتاج سيارتهم المحلية بدأت عام 1961، عندما أمر الرئيس التركي حينئذ جمال كورسل وزارة النقل بتصنيع سيارة وطنية بإمكانيات محلية، على أن تكون جاهزة بحلول عيد الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1961.

وعلى الرغم من النجاح في إنتاج 4 نسخ من السيارة المحلية التي سميت “ديفريم”، فإنها فشلت في الاستمرار بعد 129 يوما.

Ülkemizin gururu, yerli ve millî markamız Togg’un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik, bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim aldık. Türkiye Yüzyılı’nın ilk meyvelerinden olan Togg, tüm milletimize hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/IMgy1kTDTv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 3, 2023

وشهد عام 1966 المحاولة الثانية، عندما بدأ مصنع “أوتوسان” بإنتاج سيارة “الأناضول” التي تقدمت على سابقتها خطوة لتكون أول سيارة تركية محلية تسير على الطرق، لكن رغم إنتاج الشركة 93 ألفا و188 سيارة، فإن المشروع توقف عام 1984.

وظلت المحاولات التركية مستمرة من دون جدوى إلى أن جاء اجتماع الجمعية العامة لاتحاد البورصات وغرف التجارة بالعاصمة أنقرة عام 2017، الذي طلب خلاله أردوغان من رئيس الجمعية رفعت حصارجيكلي أوغلو أن يقود عملية إنتاج أول سيارة تركية محلية الصنع بنسبة 100%.