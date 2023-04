اليابان.. خطة حكومية لرفع نسبة النساء في المناصب القيادية بالشركات

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس من حكومته إعداد خطة عمل ترمي إلى زيادة حصة النساء من المناصب القيادية التنفيذية في الشركات الكبيرة بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030.

وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء “نأمل أن تصبح بحلول عام 2030، نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية داخل الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، 30% أو أكثر”.

ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أن النساء كنّ عام 2022 يمثلن 11.4% من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة باليابان.

وأكد كيشيدا أن ضمان التنوع سيحفز الابتكار والاقتصاد.

