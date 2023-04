مبيعات السيارات الكهربائية تسجل قفزة كبرى في السوق العالمية هذا العام

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن مبيعات السيارات الكهربائية ستواصل نموها الكبير هذا العام لتصل إلى ما يقارب 20% من السوق العالمية.

وقالت الوكالة في تقرير إن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية ستكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة، إذ سينخفض الطلب على النفط بـ5 ملايين برميل يوميًّا بحلول عام 2030. وتوقعات الطلب على النفط عام 2023 هو 101.9 مليون برميل يوميًّا.

ووفقًا لهذه الدراسة، جرى بيع أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم عام 2022، ويُتوقع أن تزداد المبيعات هذا العام بنسبة 35% لتبلغ 14 مليون سيارة.

Road transport accounts for over 40% of global oil demand, but electric cars are driving a major transformation of the auto industry

EVs are set to displace over 5 million barrels of oil demand a day by 2030, based on current policy settings alone

