جوع وأرقام مخيفة.. 760 ألفا يطلبون الطعام لأول مرة من الجمعيات الخيرية في بريطانيا

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37% إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طرد خلال 12 شهرًا (من أبريل/نيسان 2022 إلى مارس/آذار 2023) إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت “ذا تراسل تراست” (The Trussell Trust) التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن هذا يُعَد أكبر عدد من الطرود التي وزعتها الشبكة على الإطلاق خلال عام، مشيرة إلى أن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال.

وأضافت أنه على مدار عام، لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي، وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص ممن لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.

The #CostOfLivingCrisis and pandemic had huge impacts.

But the increase in food parcels over the last 5 years, tells us that low levels of income and a social security system that's not fit for purpose, is pushing more people to food banks.

❌ We cannot allow this to go on ❌ pic.twitter.com/9ACRvbri86

— The Trussell Trust (@TrussellTrust) April 26, 2023