أكبر بنكين في مصر يُصدران شهادتي ادخار بعائد يصل إلى 22%

أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم الأحد، عن إصدار شهادتي ادخار لأجل 3 سنوات، وبعائد يصل إلى 22%.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنكين، بعد 3 أيام من إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع عقده الخميس.

وبحسب البيان اليوم، فإن الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وذكر البنكان أن الشهادة الأولى ستكون ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19%؜ سنويا ويُصرف العائد شهريا.

أما الشهادة الثانية، فهي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة و18%؜ للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، ويُصرف العائد شهريا.

#البنك_الأهلى و #بنك_مصر طرحا شهادات ادخار لمدة 3 سنوات🙄الأولى بعائد سنوي 19% يصرف شهريا، والثانية متناقصة بعائد سنوى 22%🤔

ببساطة، هذا معناه أن #البنك_المركزي في #مصر يتوقع أن يستمر #التضخم في السنوات الثلاث القادمة 😰

ومازلنا في انتظار تخفيض سعر #الجنيه أمام #الدولار😱… — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) April 2, 2023

وتهدف شهادات الادخار إلى مساعدة البنك المركزي المصري على سحب السيولة النقدية من الأسواق، من خلال طرح شهادات الادخار بسعر عائد مرتفع.

وفي بيان الخميس الماضي، ذكر المركزي المصري أنه سيتم رفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.

وأشار البنك إلى رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.755.

وقفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف إلى 32.9% خلال فبراير/شباط الماضي، صعودا من 26.5% في يناير/كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها، بينما تجاوز سعره في السوق الموازية 36 جنيها مقابل الدولار.