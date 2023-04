برنامج الغذاء العالمي يعلق عمله في السودان ومخاوف من أزمة إنسانية في الخرطوم

أعلن برنامج الغذاء العالمي، الأحد، تعليق عمله في السودان، بعد مقتل 3 من عامليه خلال الاشتباكات في إقليم دافور غرب السودان.

في الوقت نفسه تتزايد المخاوف من أزمة إنسانية، بسبب نقص إمدادات الغذاء، والمواد الأساسية، وانقطاع الماء والكهرباء في العاصمة الخرطوم، بسبب الاشتباكات المستمرة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي.

ونشرت سيندي ماكين مديرة البرنامج في حسابها على منصة تويتر تغريدة قالت فيها “إنها لحظة مؤسفة لبرنامج الغذاء العالمي، وقلبي ينفطر بتأكيد لفقدان 3 من أعضاء فريقنا حياتهم خلال الصراع الجاري في السودان بينما أصيب آخران بإصابات بليغة”.

This is a moment of great tragedy for the @WFP family. I am heartbroken to confirm that three of our team members have lost their lives in the ongoing conflict in #Sudan, while two others are severely injured.

I demand immediate steps to guarantee the safety of those who remain.

