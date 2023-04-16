برنامج الغذاء العالمي يعلق عمله في السودان ومخاوف من أزمة إنسانية في الخرطوم

أعلن برنامج الغذاء العالمي، الأحد، تعليق عمله في السودان، بعد مقتل 3 من عامليه خلال الاشتباكات في إقليم دافور غرب السودان.

في الوقت نفسه تتزايد المخاوف من أزمة إنسانية، بسبب نقص إمدادات الغذاء، والمواد الأساسية، وانقطاع الماء والكهرباء في العاصمة الخرطوم، بسبب الاشتباكات المستمرة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي.

ونشرت سيندي ماكين مديرة البرنامج في حسابها على منصة تويتر تغريدة قالت فيها “إنها لحظة مؤسفة لبرنامج الغذاء العالمي، وقلبي ينفطر بتأكيد لفقدان 3 من أعضاء فريقنا حياتهم خلال الصراع الجاري في السودان بينما أصيب آخران بإصابات بليغة”.

This is a moment of great tragedy for the @WFP family. I am heartbroken to confirm that three of our team members have lost their lives in the ongoing conflict in #Sudan, while two others are severely injured. I demand immediate steps to guarantee the safety of those who remain. — Cindy McCain (@WFPChief) April 16, 2023

وطالبت سيندي الأطراف جميعها في السودان بالتوافق على عدم المساس بفرق الإغاثة، وضمان أمنهم، لكي يتمكن البرنامج من مواصلة تقديم المعونات للمحتاجين من الشعب السوداني.

ويعاني سكان الخرطوم بشكل خاص، من إطلاقات النار الكثيفة بين الطرفين، ومع انقطاع إمدادات الماء والكهرباء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية معاناة سكان الخرطوم وسط الاشتباكات، فقد حرص فاروق أحمد، على فتح مخبزه رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي اشتدت وطأتها بسبب انقطاع الكهرباء، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وقال فاروق للوكالة، بينما يبيع الخبز للمواطنين المتعجلين، للعودة إلى منازلهم، “ليس لدينا كهرباء والمياه مقطوعة، لكننا نواصل العمل”، مضيفًا أن الدقيق الموجود لديه لا يكفي إلا ليومين فقط.

وفي موقع قريب من المخبز، سقط قتلى برصاصات طائشة في المواجهات المستمرة لليوم الثاني على التوالي.

ويروي سعد أحمد، ساعات الرعب التي عاشها خلال ساعات مساء السبت، بعدما سقطت قذيفة طائشة على بعد أمتار قليلة من منزله، قائلًا للوكالة، “إطلاق النار والانفجارات لا تتوقف” حول منزله، لأن قواعد الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تشكلت أثناء الحرب في إقليم درافور، تقع في قلب الأحياء السكنية.

ويشارك الكثيرون من سكان العاصمة، والمدن السودانية الأخرى، مقاطع مؤثرة للاشتباكات الجارية، ويقوم بعضهم بنشر مقاطع يسجلونها من نوافذهم.

وفي الوقت نفسه تعاني الخرطوم من نقص الإمدادات الغذائية والسلع، بالفعل بعدما فشلت القطارات المحملة بالبضائع، والقادمة من مناطق أخرى في البلاد، في دخول العاصمة، السبت، بسبب الاشتباكات.

وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيواجه سكان المدينة أزمة غذائية شديدة مع انتهاء مخزون المتاجر من المواد الغذائية، والسلع الاستراتيجية، الأمر الذي يستلزم تدخل الوسطاء للاتفاق على وقف لإطلاق النار بشكل عاجل لأسباب إنسانية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، الأحد، أن رئيس مفوضيته، موسى فقي محمد، سيتوجه “فورًا إلى السودان للوساطة بين الطرفين بشأن وقف لإطلاق النار”.

وعقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع له، الأحد، أعرب الاتحاد الأفريقي في بيان عن “قلقه العميق إزاء الوضع الراهن”، داعيًا إلى “حماية المدنيين”.