التضخم في مصر يقفز إلى 32.9٪ مسجّلا أعلى مستوى منذ صيف 2017

قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى مستويات قياسية خلال فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى 32.9٪ على أساس سنوي، مقابل 10٪ في ذات الشهر من العام الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهاز حكومي) في مصر، الخميس، إن التضخم السنوي في عموم الجمهورية صعد إلى 32.9٪، فيما صعد التضخم الشهري بمقدار 7.1٪، صعودًا من 26.5٪ في يناير/ كانون الثاني السابق، مدفوعًا بصعود حاد في أسعار الغذاء.

بسبب استمرار موجة الغلاء في السلع الغذائية والخدمات.. الجهاز المركزي للإحصاء يرصد ارتفاع التضخم بأسعار المستهلكين نحو 7.1% على أساس شهري خلال فبراير الماضي pic.twitter.com/BhG0VGYfDr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 9, 2023

وبذلك تستمر أرقام التضخم على مدار شهرين على التوالي في تخطي نسبة التضخم الأعلى التي شهدتها البلاد منذ 5 سنوات، عندما سجل التضخم في ديسمبر/ كانون الأول 2017 نسبة 21.9٪، وكانت بعد نحو عام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، إذ فقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما تقلّصت احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية.

وخفضت مصر سعر الجنيه 3 مرات على مدار العام الماضي، لتفقد العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، كما قررت خفضًا رابعًا في بداية يناير الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهًا في مارس/ آذار من العام الماضي، إلى نحو 30.86 جنيهًا في الوقت الحالي.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم العام في مصر خلال شهر فبراير الماضي إلى 32.9% على أساس سنوي pic.twitter.com/TSTqF8ogXV — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 9, 2023

وقفز المؤشر السنوي لأسعار الطعام والمشروبات في مصر إلى 61.5٪ خلال الشهر الماضي، ارتفاعًا من 48.1٪ في يناير السابق له.

وقاد المؤشر ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 95٪، وصعدت أسعار مجموعة الحبوب بنسبة 76.7٪، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5٪، الشهر الماضي على أساس سنوي

كما زادت أسعار مجموعات المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 14.2٪، والرعاية الصحية 16.8٪، والنقل والمواصلات بنسبة 19.4٪، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.2٪ على أساس سنوي.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 30 مارس/ آذار الحالي، ومن المتوقع أن تتسبب نسبة التضخم المرتفعة في فبراير في رفع أسعار الفائدة.

وأبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها في فبراير الماضي، بدعوى أن زيادات أسعار الفائدة بمقدار 8٪ خلال عام 2022 من شأنها أن تساعد في كبح التضخم.