الدولار عند أعلى مستوى في 3 أشهر والبيت الأبيض يدعو إلى “التقاط الأنفاس” في رفع الفائدة

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، بينما دعا البيت الأبيض إلى التمهل في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

جاء ذلك بعد أن نبّه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى أنه قد تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة على نحو أسرع وأعلى مما كان متوقعا لكبح جماح التضخم المستعصي.

من جانبه، قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لكنه عليه التمهل في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وردّا على سؤال عن تصريحات باول، قال مسؤول بالبيت الأبيض رفض الكشف عن هويته إن من المهم عدم الاعتماد كثيرا على بيانات شهر واحد.

وأضاف المسؤول “البيت الأبيض لن يتدخل في إدارة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكننا نتعامل مع بيانات شهر واحد ويحتاج الناس إلى الجلوس لالتقاط الأنفاس”.

ويعتمد البيت الأبيض على باول، وهو جمهوري معتدل، لتوجيه الاقتصاد نحو “هبوط سلس” ينخفض فيه التضخم دون الوقوع في براثن الركود، بينما يستعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لحملة رئاسية ثانية تركز على توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 105.86.

وتجاوز الدولار المتوسط المتحرك لـ200 يوم مقابل الين الياباني للمرة الأولى هذا العام، إذ ارتفع 0.5% إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 137.79 ينا.

وأمام العملة الأوربية الموحدة، سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين عند 1.0528 دولار لليورو، موسعا قفزة أمس الثلاثاء التي بلغت 1.2%.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.1811 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وسجل اليوان الصيني أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 6.9782 للدولار، على بعد خطوات فقط من المستوى اللافت الذي يبلغ 7 يوانات للدولار.

وكان باول قد أبلغ المشرعين في الكونغرس، أمس الثلاثاء، بأن أحدث بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، وبالتالي قد تعني الحاجة إلى زيادة سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة.

كما أدت تصريحات باول إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير، إذ يتوقع المتداولون الآن فرصة تقارب 70% لرفع سعر الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس في مارس/آذار، وفقا لأداة (فيد ووتش) التابعة لـ”سي إم إي”، ارتفاعا من نحو 30% في اليوم السابق.

ومنذ مارس الماضي، رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.50 إلى 4.75% لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاما الذي بلغه في منتصف 2022.

لكنه أبطأ وتيرة الزيادة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة خلال معظم العام الماضي.