السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، الاثنين، توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

وبحسب بيان نشره الصندوق، فإن الاتفاقية جاءت تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووقّع الاتفاقية في تركيا، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.

وقال الصندوق السعودي للتنمية إن الوديعة تأتي “امتدادًا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق”.

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتزام بلاده إيداع المبلغ.

من جهته، ثمّن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي قرار السعودية.

وقال في تغريدة “قرار الصندوق السعودي للتنمية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي في إطار تعاوننا الاقتصادي والمالي المتزايد في الفترة الأخيرة، هو نتيجة إيجابية لثقة إدارة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد التركي وجهودنا المشتركة”.

وأكد أن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية ودول المنطقة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، الخميس، تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليارًا في 24 فبراير/شباط الماضي.