بعد تحذير ماسك من إفلاسها.. تراجع عائدات وأرباح تويتر بـ40% في ديسمبر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، إن شركة تويتر سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 40% في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول.

ويأتي هذا التقرير الذي نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي وسط مخاوف بشأن إدارة المحتوى، بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر، وذلك طبقا لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية ستاندرد ميديا أندكس.

وكان ماسك قد حذر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من احتمال إفلاس تويتر، وقال في ديسمبر إن الخدمة تعاني من “انخفاض كبير في الإيرادات” وإن الشركة في طريقها لتحقيق “نقطة التعادل تقريبا للتدفق النقدي” عام 2023.

وسددت تويتر أول دفعة فائدة في يناير/ كانون الثاني على قرض قدمته البنوك للمساعدة على تمويل شراء الملياردير ماسك لشركة التواصل الاجتماعي العام الماضي.

وكانت تويتر قد سرحت الأسبوع الماضي 50 موظفا إضافيا ضمن جولات شطب الوظائف التي بدأت بعد استحواذ ماسك عليها.

وفي أوائل نوفمبر الماضي استغنت تويتر عن حوالي 3700 وظيفة، في إطار خطة خفض النفقات التي أطلقها ماسك بعد استحواذه عليها مقابل حوالي 44 مليار دولار.

وشملت عملية شطب الوظائف العديد من الفرق الهندسية في الشركة بما في ذلك فريق دعم تكنولوجيا الإعلانات ودعم تطبيق تويتر الرئيسي بالإضافة إلى البنية التحتية التي تساعد على استمرار عمل أنظمة منصة تويتر عمومًا.

وواجه مستخدمو تويتر الأربعاء الماضي مشكلات في الدخول إلى حساباتهم على الشبكة في أماكن كثيرة من العالم.

وبحسب المحللة لدى “إنسايدر إنتلجنس” جاسمين إنبرغ، فإن الشبكة الاجتماعية التي كانت تضم أكثر من 368 مليون مستخدم نشط شهريا في العالم سنة 2022، ستفقد حوالي 32 مليون مستخدم بحلول 2024، خصوصا بسبب انتشار المحتويات السلبية وازدياد وتيرة الأعطال.