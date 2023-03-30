المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس

قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، وفائدة الإيداع عند 18.25%.

وأشار البنك المركزي إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجّل معدل البطالة 2.7% خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل بلغ 4.7% في الربع الثالث من العام ذاته.

وقفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 32.9% خلال فبراير/شباط الماضي، صعودًا من 26.5% في يناير/كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًا عند 30.6 جنيهًا في السوق الرسمية، بينما تعدى 36 جنيهًا في السوق الموازية.