ارتفاع الذهب وتعافي أسهم أوربا جراء انحسار المخاوف من أزمة مصرفية

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، وصعدت الأسهم الأوربية مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية.

وتأثر الإقبال على الذهب الذي يعد ملاذا آمنا بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1959.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1960.30 دولارا.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سكيوريتيز “يبدو أن الدولار الأمريكي آخذ في الاستقرار. من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق الذهب”.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وكان الذهب قد خسر أكثر من 1% أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول العالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الأمريكي الذي انهار هذا الشهر في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.04 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 972.94 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1409.70 دولارا.

صعود أسهم أوربا

وصعدت الأسهم الأوربية اليوم الثلاثاء مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة الاستحواذ على ودائع وقروض سيليكون فالي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوربي 0.7% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أمريكيين متوسطي الحجم.

وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوربي 1.6% بعدما ارتفع 1.4% أمس الاثنين.

وقفزت أسهم بنك يو بي إس السويسري 2.4% بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف هامرز في مذكرة داخلية إن البنك يرى استحواذه على كريدي سويس الذي تم تحت إشراف السلطات السويسرية، فرصة للنمو.

وارتفعت أسهم كريدي سويس 3.1%.