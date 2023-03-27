تخفض جمارك 96% من المنتجات.. بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والإمارات اتفقتا، الأحد، على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تقليص التعريفة الجمركية عن البضائع المتداولة بين البلدين أو إلغائها.

وقالت الوزارة إن الاتفاق سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة “ستخفّض الرسوم الجمركية، وتكاليف المعيشة وستحفّز الأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن ذلك سيعزز العلاقات مع الإمارات، وإن إسرائيل تعمل على تطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية.

صرح وزير الخارجية @elicoh1 :قمت اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع سفير دولة الامارات لدى إسرائيل @AmbAlKhaja بتوقيع اتفاق جمركي يجعل اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين ساري المفعول.

وسيؤدي هذا الاتفاق الى تخفيض الرسوم الجمركية على 96% من المنتوجات المستوردة ما سيخفض pic.twitter.com/hvIBdpwing — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 26, 2023

وأضاف: “سيؤدي هذا الاتفاق إلى تخفيض الرسوم الجمركية على 96% من المنتوجات المستوردة، ما سيخفض مؤشر غلاء المعيشة ويخلق فرص عمل جديدة بإسرائيل”.

ووصف الوزير الاتفاق بأنه “يشكل بشرى خير هامة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ودليلًا آخر على أهمية اتفاقات إبراهام التي أنجزت بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو”.

وتوصل البلدان إلى الاتفاق لأول مرة في مايو/أيار الماضي، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما عام 2020 في اتفاق عُقد بوساطة أمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادقت الحكومتان الإماراتية والإسرائيلية على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114% في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار.

وأوضح أن الاتفاقية “ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي”.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين البلدين، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

ويونيو/حزيران الماضي، أعلنت غرفة دبي العالمية عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين.

وفبراير/شباط الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.