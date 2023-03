البنك الدولي يحذر من تداعيات كبرى للزلزال على اقتصاد سوريا

حذر البنك الدولي من أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا بقوة 7.8 درجات وأعقبته هزات ارتدادية عنيفة، ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني، متوقعا أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% هذا العام.

وقال البنك الدولي، أمس الاثنين، في تقرير إنه من المتوقع أن “يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.3 نقطة مئوية” في سوريا، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي قد يشهد “مزيدا من الانكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار”.

وأضاف التقرير أن “الانكماش الإضافي يعود في الدرجة الأولى إلى تدمير رأس المال المادي وتعطل النشاط التجاري”.

ومن بين العناصر التي يمكن أن تفاقم التداعيات على الاقتصاد، لفت التقرير إلى “محدودية الموارد العامة، وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق المتضررة”.

وشدد التقرير على أن المنطقة المتضررة من جراء الزلزال كانت أصلا منهكة من جراء الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ عام 2011.

