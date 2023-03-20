هبوط معظم بورصات الخليج مع انخفاض أسعار النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مقتفية أثر انخفاض الأسواق العالمية وأسعار النفط.

جاء ذلك بفعل المخاوف من أن تؤدي المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

وهبطت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية بمنطقة الخليج، 3.25 مع بلوغ خام برنت 70.58 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق 1.4% متأثرا بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 2.6% وتراجع سهم ألفا ظبي 1.4%.

وهبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول، 0.6%، وخسر سهم بنك أبوظبي التجاري 3.1%.

وفي دبي، انخفض المؤشر 0.5% في التعاملات المبكرة متأثرا بالخسائر في قطاعي الصناعة والخدمات المالية مع هبوط سهم سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق 1.8%.

وتراجع سهم ديار للتطوير العقاري 1.3%، وهبط سهم شركة إعمار للتطوير العقاري 1.5%.

وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.8%.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.3% مع تكبد خسائر في معظم القطاعات وعلى رأسها قطاعا الصناعة والخدمات المالية.

وانخفض سهم مجموعة صناعات قطر 1.1%، وتراجع سهم قطر للألمنيوم 1.9%. وهبط سهم بنك قطر الوطني 0.3%، وانخفض سهم البنك التجاري 1.8%.

وتراجع المؤشر السعودي 0.5% متأثرا بالخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد الخام والطاقة مع خسارة سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 0.6% وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك تجاري في المملكة، 1.8%.

وخالف سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية الاتجاه مرتفعا 2.7% بعد أن سجلت شركة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزة بنسبة 63% في صافي الأرباح عن العام بأكمله.