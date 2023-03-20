انهيار أسهم المصارف الأوربية الكبرى وهبوط النفط وصعود الذهب بسبب اضطرابات القطاع المصرفي

تراجعت أسهم المصارف الأوربية، اليوم الاثنين، رغم إعلان استحواذ مصرف يو بي إس السويسري على كريدي سويس لتفادي أزمة مصرفية عالمية.

وتراجع مؤشر يورو ستوكس 600 للمصارف بأكثر من 5% في التداولات الصباحية، مع انهيار أسهم مصرفَي بي إن بي باريبا وسوسيتي جنرال الفرنسيين العملاقين بحوالي 7%، ودويتشه بنك الألماني بأكثر من 9%، وستاندارد تشارترد البريطاني بنحو 5%.

وخسرت أسهم كريدي سويس أكثر من 60% بعدما وافق (يو بي إس) على شراء منافسه المتعثر في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار.

وأثار تقدير قيمة كريدي سويس بأقل كثيرا من قيمته السوقية المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق.

وهوت أسهم كريدي سويس بـ62.35% بعدما قال منافسه (يو بي إس) أمس الأحد أنه سيدفع 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليارات دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية.

الذهب عند أعلى مستوى له في عام

وقفزت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بـ1% مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار من العام الماضي، وعوضت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ1% إلى 2007.30 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه بـ1% في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ2% إلى 2012.50 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب بـ10%، أي حوالي 180 دولارا، بسبب ارتفاع الطلب عليه باعتباره ملاذًا آمنًا، بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، وما سببه هذا الانهيار من أزمة لبنك كريدي سويس.

وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من 8% أي 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وزاد الدولار بـ0.1% مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

هبوط النفط

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود يسبب تراجعًا في طلب النفط، فضلا عن المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو/ أيار بـ2.32 دولار أو 3.2% إلى 70.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وهوى برنت الأسبوع الماضي بنحو 12% في أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان بـ2.15 دولار أي 3.2% إلى 64.59 دولارا للبرميل. وهبط في وقت سابق إلى 64.51 دولارا، وكان هذا أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وهبط خام غرب تكساس الأسبوع الماضي بـ13% تقريبا في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل/ نيسان.