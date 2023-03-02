البنزين يتصدر في مصر بعد رفع أسعار الوقود مجددا بنسب تصل إلى 11%

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار الوقود بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، بنسب مخالفة لقانون لجنة التسعير التلقائي المختصة بتحديد أسعار البنزين بشكل دوري.

وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت في مراجعة ربع سنوية أسعار الوقود المحلية 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيهًا للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.

وأضافت “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين، لتصبح كالآتي؛ 8.75 جنيهات للتر البنزين 80 و10.25 جنيهات للتر البنزين 92 و11.50 جنيها للتر البنزين 95”.

وبينما أبقت الحكومة على سعر السولار عند 7.25 جنيهات، قررت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيهات للتر .

ويجري تحديد أسعار الوقود في مصر في إطار مراجعات ربع سنوية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تحدد السعر وفقًا للأسعار العالمية لخام برنت في الأشهر الـ3 السابقة للقرار.

ووضعت اللجنة لنفسها قيودًا إذ تُعدل الأسعار بنسبة لا تزيد عن 10٪ ارتفاعًا أو انخفاضًا، وهو ما خالفته اللجنة بالقرار الأخير، إذ بلغت الزيادة في سعر نزين 92 نحو 0.108٪ أي نحو 11٪.

وتأتي الزيادة في أسعار الوقود في وقت تعاني فيه مصر من وصول التضخم لأعلى مستوياته في 5 سنوات، بالإضافة لنقص كبير في العملات الأجنبية، ما دفعها للاقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وبموجب خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، قالت مصر إنها ستسمح لمعظم أسعار الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وفي يوليو/ تموز 2022، أعلنت الحكومة زيادة نادرة في سعر السولار لكنها قالت إنها لا تزال تدعم الوقود بحوالي 55 مليار جنيه سنويا.