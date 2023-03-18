“غرام الذهب” يتصدر مواقع التواصل في مصر بعد وصوله إلى أعلى سعر في تاريخه

سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة تاريخية غير مسبوقة، إثر تجاوز سعر الغرام الواحد من عيار 21 الأكثر رواجًا بالسوق حاجز الـ2000 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحف محلية، فإن سعر الغرام لعيار 21 سجّل 2080 جنيهًا (نحو 68 دولارًا) السبت -دون مصنعية- في سابقة لم يشهدها، حتى بعد التعويم الأخير في أواخر العام الماضي.

وأرجع السكرتير العام السابق لشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب لصحف محلية، الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار المعدن عالميًّا بالتزامن مع انهيار الأسهم، لافتًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها جرام الذهب إلى 2000 جنيه.

وبعد تسجيل الزيادة الأخيرة، فإن أسعار الذهب تكون قد سجلت ارتفاعًا يبلغ نحو 800 جنيه للغرام من العيار ذاته خلال 5 أشهر، إذ كان يسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1230 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد، إن صعود سعر الذهب بالدولار في السوق العالمية، أثر في أسعاره بالزيادة محليًّا.

وأضاف ميلاد في تصريح متلفز “شهدنا ارتفاعات بعد الظروف الاقتصادية وتأثر البنوك المصرفية بأمريكا، وعدم الثقة بالنقد وتعرّض قيمته للانخفاض”، مشيرًا إلى أن البعض يلجأ للاستثمار في الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا على عكس النقود حاليًّا، وفق تعبيره.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2% محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1988 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2022. وصعد الذهب أكثر من 5.3% هذا الأسبوع.

وأبرز انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة لأسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.

تفاعل على مواقع التواصل

على إثر ذلك، تصدّر “غرام الذهب” الموضوعات الأكثر تداولًا بين نقاشات وتفاعلات المدونين، وسط تعليقات ساخرة من وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في التاريخ.

وعلّق المدون محمد باز قائلًا “الغرام في مصر بـ2040 جنيهًا، وفي السعودية بـ203.5 ريالات، معناها أن الغرام في مصر محسوب على الريال بـ10جنيهات، وبالتالي محسوب على الدولار بـ37.5 جنيهًا”.

وتزامنًا مع الارتفاع الأخير، طالب الإعلامي محمود عبد اللطيف بعقد الزواج دون ذهب أصلًا، وقال في تدوينة له “زواج بدون ذهب، ارحموا الشباب، علاقات وزيارات وصلة رحم بدون مجاملات، حفاظًا على بقاء صلة الرحم”.

وغرد آخر على تويتر “غرام الذهب في مصر يتخطى 2000 جنيه لأول مره في التاريخ، وعالميًّا يتخطى حاجز 1973 دولارًا للأوقية، القادم للأسف صعب على الجميع داخليًّا و خارجيًّا. ده يحل مشكلة الطفل الثالث، مفيش جواز خلاص ومات الكلام”.

في حين علّقت مريم مصطفى على حسابها في تويتر ساخرة “2050 ده مش تاريخ، ده سعر جرام الدهب عيار 21 اليوم، يعني الموظف مرتبه يجيب 2 جرام ذهب”.

2050

ده مش تاريخ ؛ ده سعر جرام الدهب عيار 21 اليوم. يعني الموظف مرتبه يجيب ٢جرام دهب

وصلي على الحبيب قلبك يطيبﷺ ❤️❤️ — ❤️مريم مصطفى ❤️ (@mrymahm80541854) March 18, 2023

وغردت منى أحمد “يعني أمريكا بتعاني من انهيار اقتصادي وانت جاي بتصيح على سعر جرام الدهب، وانت مش لاقي تاكل أساسًا!! شعب غريب”.

يعنى أمريكا بتعانى من انهيار اقتصادي وانت جاى بتصيح على سعر جرام الدهب وانت مش لاقى تاكل اساسا!! شعب غريب — MON (@MonaAhm35904498) March 17, 2023

يحيى الفخراني في فيلم الكيف كان بيقبض 250 جنيه!!

و محمود عبد العزيز بيقوله جرام الدهب ب ١٢ جنيه يعني مرتبك كله ٢١ جرام دهب بس ..

يعني بسعر النهاردة ٤٢ الف جنية.. 😇😇😇

لا و ماكانوش مكفينه و راح اشتغل في المخدرات عشان يحسن دخله 🥸🥸🥸

#تعبت_ياشعب_ولا_لسه pic.twitter.com/PpsL6O9BUI — Omar Abd ElRahman (@OmarAbdelRahmn1) March 18, 2023

سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم تخطى ٢٠٠٠ جنيه وكان منذ شهور قليلة ١١٠٠ و هذا معناه إن من لم يشتري ذهب خسر حوالي نصف قيمة أمواله . الاستثمار في الذهب يحافظ على المال في مواجهة التضخم #الذهب #مصر #التعويم #اشرب_كمان_وكمان — mhmd (@mhmdmhmd1123) March 18, 2023

جرام #الدهب في مصر يتخطى 2000 ج لأول مره في التاريخ،،، وعالمياً يتخطى حاجز 1973 #دولار للأوقية،،، القادم للأسف صعب على الجميع داخليا و خارجيا

ده يحل مشكلة الطفل الثالث ؟؟؟

مفيش جواز خلاص و مات الكلام pic.twitter.com/ngtqleBoac — Mohamed EG (@KingdodoDodo) March 18, 2023

المشكلة انه عندنا ف بلدنا غاويين فشخرة كدابة وبيطلبو بال 100 جرام بصرف النظر الدهب بكام او هيكلفوه اد ايه .. ربنا يهدي — عمر (@OmarGam38593663) March 18, 2023

بقول لصحابي امبارح قدامكم ٤٥ يوم تجيبولي عروسة عشان نقرا الفاتحة صحيت لقيت جرام الدهب ب٢٠٠٠ جنيه انا بحب الدنيا وهي بترد عليا فوري وبتديني الاهتمام كده — Ahmed Elghannam⚜️ (@elghannam197) March 18, 2023

ف انتظار استيراد دهب برازيلي أو تشادى 🧐 شايف المواطن الل هناك ده

كان بيشترى شبكه محترمه تليق بمقامه وغلاوة عروسته ويعمل خطوبه ف قاعه محترمه بسعر #جرام_الدهب النهارده pic.twitter.com/YDeM7w0Nfo — AbeerAg (@AbeerA_g5) March 17, 2023

بيقولوا سعر جرام الدهب ب ٢٠٠٠ جنيه

اعتقد فيما بعد اللي هو عن قريب يعني هنفكر في إلغاء الشبكة خالص😪 — هالة ✨ (@HalaAla91689305) March 17, 2023