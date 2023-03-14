الخطوط السعودية وطيران الرياض تشتريان أكثر من 120 طائرة من بوينغ والبيت الأبيض يرحب

أعلنت شركتا طيران سعوديتان، اليوم الثلاثاء، بشكل منفصل الاتفاق مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات على شراء 78 طائرة من طراز (787 دريملاينر) مع خيار لشراء 43 طائرة أخرى، وهو ما رحّب به البيت الأبيض.

وأعلن طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الاتفاق مع شركة بوينغ على شراء 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية.

#طيران_الرياض يعلن عن أول طلب لأسطول الطائرات مكون من 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9.https://t.co/V8GcDhEw57#واس_اقتصادي pic.twitter.com/DirlAfwjKo — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) March 14, 2023

وأبرمت الخطوط السعودية اتفاقية مع الشركة الأمريكية تنص على شراء 39 طائرة مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.

وذكرت وكالة رويترز، في وقت سابق، أن إجمالي سعر شراء 78 طائرة سيصل إلى نحو 37 مليار دولار، في ما يُعَد خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ بوينغ.

ووافقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، على خطة بوينغ لاستئناف تسليم طائرات 787.

الخطوط السعودية تبرم اتفاقية مع "بوينج" لضم "49" طائرة جديدة من طراز "B787" دريملاينر لأسطول طائراتها.https://t.co/WuG05Ehsjo#واس_اقتصادي pic.twitter.com/VkoM2i69cQ — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) March 14, 2023

وارتفع سهم بوينغ بنسبة 3.6% في التعاملات المبكرة.

ورحّب البيت الأبيض بالاتفاق “المهم” بين السعودية وشركة بوينغ، قائلا إنه سيدعم الوظائف الأمريكية، ويمثل علامة فارقة في التعاون بين المملكة وقطاع تصنيع الطائرات في الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الصفقة “تدعم أكثر من 140 ألف وظيفة في أكثر من 300 جهة توريد لبوينغ عبر 38 ولاية”.

وأشارت بوينغ إلى أن كل الطائرات ستكون مزودة بمحركات جنرال إلكتريك، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لتسليم الطائرات.

ولم يتم توضيح تقسيم الطلبيات بين الإصدارين “9-787″ و”10-787” من الطراز. ويباع هذان الطرازان مقابل 292 مليون دولار و338 مليونا لكل طائرة على التوالي، وفقا للأسعار التي أعلنتها بوينغ عام 2019.