تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر بمليارات الدولارات لمستثمرين في تسلا

برأت هيئة محلفين، الجمعة، إيلون ماسك من تهمة الاحتيال والمسؤولية عن خسائر تكبدها مستثمرون إثر تغريدة كتبها عام 2018 مدعيًا أن لديه تمويلًا كافيًا لإخراج تسلا من البورصة.

وتعود القضية إلى أغسطس/ آب 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك، وتسببت تلك التغريدة في تقلبات حادة في سعر سهم الشركة عدة أيام.

وأجرى المحلفون مداولات نحو ساعتين، ثم عادوا إلى قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو ليعلنوا أنهم اتفقوا بالإجماع على أن ماسك ومجلس إدارة تسلا لم يرتكبا عمليات احتيال عبر تلك التغريدة أو عقبها.

وغرد ماسك الذي حاول نقل المحاكمة إلى تكساس بذريعة أن المحلفين في كاليفورنيا سيتحيزون ضده قائلًا “الحمد لله، غلبت حكمة الشعب!”.

وأضاف “أنا أقدر بشدة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة في قضية تسلا 420 لإخراج الشركة من البورصة”.

