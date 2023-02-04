الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر العاشر على التوالي

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني للشهر العاشر على التوالي.

وسجل المؤشر انخفاضا بلغ 17.9% عن أعلى مستوى سجله في مارس/ آذار الماضي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة بـ132.2 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول. وتعد هذه أقل قراءة منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

وقالت الفاو إن انخفاض المؤشر في يناير/ كانون الثاني كان نتيجة للانخفاضات في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، في حين أن مؤشرات أسعار الحبوب واللحوم ظلت مستقرة إلى حد كبير.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ​​147.4 نقطة في يناير، بزيادة 0.1% مقارنةً بشهر ديسمبر، وزيادة قدرها 6.7 نقاط بنسبة 4.8% مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه قبل عام من الآن.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز بنسبة 6.2% من شهر إلى آخر متأثرة بانحسار الكميات وارتفاع الطلب المحلي في بعض البلدان الآسيوية المصدرة وحركة أسعار الصرف.

وشهدت كذلك الأسعار العالمية للذرة ارتفاعًا، بنسبة 0.5% متأثرة بالطلب القوي على الصادرات الآتية من البرازيل والمخاوف من ظروف الجفاف في الأرجنتين.

وتراجعت الأسعار الدولية للقمح للشهر الثالث على التوالي في يناير بنسبة 2.5%، حيث زادت الإمدادات العالمية في ظل توفر إنتاج أكبر مما كان متوقعًا في السابق في أستراليا والاتحاد الروسي.

انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية ​​140.4 نقطة في يناير، وهو ما يشكل انخفاضًا قدره 4.2 نقاط (2.9%) من شهر إلى آخر، وتراجعًا بنحو 25% مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه قبل عام من الآن.

وبلغ متوسط المؤشر لأسعار منتجات الألبان 136.2 نقطة في يناير، مما يشكل انخفاضًا قدره 2.0 نقطة (1.4%) مقارنةً بشهر ديسمبر وأدنى مستوى له في فترة 12 شهرًا.

وبلغ متوسط المؤشر لأسعار السكر 115.8 نقطة في يناير، مما يشكل انخفاضًا قدره 1.3 نقطة (1.1%) مقارنةً بشهر ديسمبر، وكان هذا أول انخفاض بعد الزيادات الحادة المسجلة خلال الشهرين الماضيين.

استقرار أسعار اللحوم

وبلغ متوسط المؤشر لأسعار اللحوم 113.6 نقطة في يناير، مما يشكل انخفاضًا طفيفًا قدره 0.1 نقطة (0.1%) مقارنةً بشهر ديسمبر، وواصل المؤشر انخفاضه للشهر السابع على التوالي، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 1.5 نقطة (1.3%) من مستواه المسجل قبل عام من الآن.

ويتألف مؤشر الفاو من متوسط مؤشرات أسعار 5 مجموعات من السلع الأساسية مرجحة بحصة كل مجموعة من المجموعات من الصادرات خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016.