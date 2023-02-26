مصر.. “سوسيتيه جنرال” يتوقع سعر صرف الدولار عند 34 جنيها

توقع بنك “سوسيتيه جنرال” حدوث تراجع آخر في سعر صرف الجنيه المصري، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى متوسط 34 جنيها لكل دولار.

وذكر البنك في مذكرة بحثية، اليوم الأحد، أن سعر الصرف الحالي للجنيه المصري أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10%، مشيرا إلى أن سعر 34 جنيها للدولار قد يكون واقعا بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.

وبرر البنك ذلك بحاجة مصر إلى عملة أرخص من الحالية وسط ارتفاع العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات للعام الحالي.

وأضاف “على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي، بعد خفض قيمته 3 مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل”.

وذكر محللون أن عدم اتخاذ البنك المركزي إجراءات حاسمة لتشديد السياسات النقدية يثير تساؤلات عن مصداقية التزامه باستهداف سياسته للتضخم.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأول لعام 2023، مما فاجأ المحللين والمستثمرين على حد سواء، الذين توقعوا من صانعي السياسات رفع أسعار الفائدة مجددا لكبح جماح التضخم وإعادة المستثمرين الأجانب إلى السوق.

ونفذ البنك المركزي المصري 3 عمليات خفض لسعر صرف الجنيه منذ مارس/آذار 2022، من 15.7 جنيها للدولار وصولا إلى المستوى الحالي البالغ نحو 30.5 جنيها.

وأوضحت المذكرة “نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر لقيمة العملة في المدى القريب”.

كانت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ستاندرد تشارترد، قد قالت لوكالة بلومبرغ إن حالة عدم اليقين بشأن الطروح الحكومية قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الجنيه، ويمكن أن ينخفض إلى ما بين 33 و35 مقابل الدولار إذا تأخرت التدفقات الوافدة المتوقعة من برنامج الطروح.

وبدأت العقود الآجلة للجنيه في الاتساع مرة أخرى مقابل العقود الفورية، مع تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا عند مستوى 36 جنيها الأسبوع الماضي، مقابل سعر السوق الحالي عند مستوى 30.68 جنيها مقابل الدولار.