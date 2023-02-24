قطر تعلن تحقيق فائض بأكثر من 24 مليار دولار في موازنة 2022

قالت وكالة الأنباء القطرية إن بيانات وزارة المالية أظهرت أن موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، أي أكثر من 24 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن الوزارة أشارت في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع (أكتوبر/تشرين الأول، نوفمبر/تشرين الثاني، ديسمبر/كانون الأول) من 2022، إلى أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ (3.3) مليار ريال في الربع ذاته من 2021″.

وأوضحت أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من 2022 بلغ 65.1 مليار ريال، مقارنة مع 51.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

وذكرت أن إجمالي النفقات للربع الرابع من 2022 بلغ 53.5 مليار ريال مقارنة مع 54.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2021.

وأشارت الوكالة إلى أنه سبق أن حققت قطر مستويات عالية من الفوائض في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليار ريال)، 2014 (108.6 مليار ريال).