للمرة الثامنة خلال عام.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة ويتوقع زيادات إضافية

رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، معدّل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، في زيادة هي الثامنة على التوالي في غضون عام، لكنّها أقلّ حدّة من سابقتها، متوقّعًا في الوقت نفسه زيادات إضافية مستقبلًا.

وإذ أشارت إلى أن “التضخّم تباطأ قليلًا لكنّه لا يزال مرتفعًا”، قالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر بعد اجتماعها الأول لهذا العام، إن “المؤشّرات الأخيرة تظهر نموًا معتدلًا في الإنفاق والإنتاج”.

وبذلك بات معدّل الفائدة يتراوح بين 4,50 و4,75%.

وحسب البيان، تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات اجتماعية واقتصادية هائلة، وتسهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

ويسعى الفيدرالي لتحقيق معدل للتضخم يبلغ 2% على المدى الطويل، وتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ستكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.

وتابع: “عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم”.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء، إنه غير متأكد تمامًا من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة بينما يمضي قدمًا في جهوده لتهدئة التضخم.

وأضاف “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”، وأن مجلس الاحتياطي لم يقرر متى سيوقف رفع أسعار الفائدة؟