الخطوط القطرية و”إيرباص” تتوصلان لتسوية ودية بشأن طائرات إيه 350

أعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركة “إيرباص”، الأربعاء، عن توصلهما إلى تسوية ودية بتراضي الطرفين بشأن الخلاف القانوني المتعلق بتآكل أسطح طائرات إيرباص (إيه 350).

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان: “تعد تفاصيل التسوية سرية، ولن يستمر أي من الطرفين بعد الآن في المطالبات القضائية”.

وأضاف البيان: “لا تحمل اتفاقية التسوية أيا من الطرفين أية مسؤولية، حيث ستمكن الاتفاقية كلا من الخطوط الجوية القطرية وشركة (إيرباص) من المضي قدما والعمل معا كشركاء”.

وتابع البيان: “تتطلع الشركتان إلى إعادة تشغيل طائرات A350 بأمان تام بعد البدء في إجراءات الإصلاح ضمن برنامج خاص”.

ورحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بالتسوية.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في ديسمبر/كانون الأول 2021 إنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية في بريطانيا ضد شركة إيرباص في محاولة لحل النزاع بعد أن باءت “جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بنّاء مع إيرباص” بالفشل.

