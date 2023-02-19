مصر.. إلغاء التسعيرة الإجبارية للأرز بعد اختفائه من الأسواق (فيديو)

اختفى الأرز في العديد من فروع المتاجر والأسواق في مصر، بعد أن تجاوز سعره 20 جنيها للكيلوغرام الواحد في بعض الأماكن، بدلا من 10 جنيهات (الدولار يساوي 30.6 جنيها).

ومع تزايد الأزمة، قررت الحكومة انتهاء المدة المحددة للتسعير الجبري للأرز، حسب تصريحات لمساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي.

وبرزت أزمة الأرز بعد قرار لرئيس الوزراء، في سبتمبر/أيلول الماضي، بتحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) بما لا يزيد على 12 جنيها.

وتفاقمت الأزمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحينها قررت الحكومة اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، وحظر حبسها عن التداول، سواء عبر إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وألزم قرار صدر في 16 نوفمبر الماضي حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار الجهات المسؤولة بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووصل الأمر إلى عدم سماح السلاسل التجارية للزبائن بشراء أكثر من كيلوغرامين من الأرز وفق السعر الذي حددته وزارة التموين وهو 15 جنيها للأرز المعبأ، كما اختفت الأكياس عبوة 5 كيلوغرامات و10 كيلوغرامات و20 كيلوغراما.

جزء من اللي عايز أقوله عن مسؤولية الحكومة في الأزمة الإقتصادية متجلي وظاهر في أزمة الأرز مصر عندها اكتفاء ذاتي من الأرز، بل وعندنا فائض كمان عن استخدامنا، ومع ذلك فيه أزمة في أسعاره وكمياته! هل دي مسؤولية بوتين وزلينسكي، ولا مسؤولية البرادعي وعمرو حمزاوي، ولا مسؤولية الحكومة؟! https://t.co/uou0m1yP4m — waleed moughip (@waleed_moughip) February 18, 2023

لم يؤت ثماره

ومع استمرار الأزمة واختفاء شبه تام للأرز من الأسواق، اضطرت الحكومة إلى إلغاء قرار تسعير الأرز، وقال مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي خلال مداخلة هاتفية على قناة تلفزيونية محلية إن نهج التسعيرة الجبرية للأرز لم يؤت ثماره كما كان مقدَّرا له ومتوقعا أن يسهم في ضبط الأسعار، موضحا أن منتجي الأرز لا يؤيدون الأسعار التي جرى وضعها ويحجبون الإمدادات من السوق.

من جانبه، توقع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة أن ترفع كبرى الشركات المنتجة للأرز الأسعار إلى 25 جنيها للكيلوغرام، حسب ما قال في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية.

وارتفع سعر الأرز الشعير في السوق المحلية بأكثر من 7% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألف جنيه للطن، حسب ما أفادت جريدة المال نقلا عن مصادر بشعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة التي يشكو فيها المواطنون من نقص الأرز في الأسواق، وبعضها يُظهر تهافت المواطنين على شراء السلعة حال توافرها في بعض المتاجر.

زحام كبير من المواطنين لشراء #الأرز من أحد الأسواق في #دمياط قبل إعلان "السوبر ماركت" نفاد الكمية كلها pic.twitter.com/0ftS3OXXag — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 18, 2023

"تحملنا غلاءه رغم تطمينات الحكومة فاختفى فجأة".. مواطنة تشكو شح الأرز وصعوبة العثور عليه في الأسواق pic.twitter.com/a97p5dTM50 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 18, 2023